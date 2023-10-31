Ученые подсчитали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избежать ранней смерти

Когда речь заходит о панацее, многие называют десять тысяч шагов. Но ученые из Университета Гранады в Испании решили проверить этот факт и выяснили, сколько на самом деле шагов нужно делать ежедневно, чтобы избежать ранней смерти.
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