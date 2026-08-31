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Вот история

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Как я пересматривала свои сбережения при ставке 14%: какие вклады действительно стоит закрыть

Как я пересматривала свои сбережения при ставке 14%: какие вклады действительно стоит закрыть

За последние месяцы финансовый рынок России напомнил мне о том, как быстро могут меняться правила игры.

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