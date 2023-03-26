В Караганде ведется работа по недопущению паводков

В Караганде районные акиматы продолжают проводить противопаводковые мероприятия, сообщает редакция сайта ekaraganda На сегодняшний день аппаратом акима района имени Казыбек би ежедневно ведется работа по недопущению паводков на территории района.
В Караганде районные акиматы продолжают проводить противопаводковые мероприятия, сообщает редакция сайта ekaraganda На сегодняшний день аппаратом акима района имени Казыбек би ежедневно ведется работа по недопущению паводков на территории района.
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