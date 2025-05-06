Хроника ударов по территории Украины 5-6 мая 2025 года

Хроника ударов по территории Украины 5-6 мая 2025 годаВчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Чабанке Одесской области и Николаевской области (Бандероли), Одессе и … .