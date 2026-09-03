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Новая ТОР охватит более 50 процентов площади Российской Федерации

Новая ТОР охватит более 50 процентов площади Российской Федерации

Соответствующий закон - о единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике - должен быть принят на осенней сессии новой Госдумы и вступить в действие с 1 января 2027 годаkremlin.

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