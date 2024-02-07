Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Rico
    выглядит вкусноВместо вечно сухи...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Да, по пол дня мама топила, большой тазик, ткань в несколько слоев на дне и несколько банок с маслом в нем в кипятке,...Топленое масло по...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    В старину и бабуля и мамуля постоянно топили так масло, разливали по банкам и потом готовили на нем, и ни одна из них...Топленое масло по...

Тушим картошку с мясом и получаем блюдо-выручайку. Даже через несколько дней будет вкусно

Тушим картошку с мясом и получаем блюдо-выручайку. Даже через несколько дней будет вкусно

Вкусное, аппетитное и сытное блюдо легко готовится даже из самых простых продуктов. Тушеный картофель с мясом будет кстати и к обеду, и к ужину: как правило, большая часть нужных ингредиентов уже есть в холодильнике.

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