Тушим картошку с мясом и получаем блюдо-выручайку. Даже через несколько дней будет вкусно

Вкусное, аппетитное и сытное блюдо легко готовится даже из самых простых продуктов. Тушеный картофель с мясом будет кстати и к обеду, и к ужину: как правило, большая часть нужных ингредиентов уже есть в холодильнике.
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