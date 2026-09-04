Заморозка вкладов и отсутствие пенсии. Но есть нюанс...

Вместо эпиграфа анекдот: Два пенсионера сидят в парке на скамеечке. Мимо пробегает девушка в мини-юбке.
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Как рассказывают наши некоторые пенсионеры "поуехавшие" в Германию, пенсию получают в марках, не в евро: национальная двойная бухгалтерия, понимаешь!