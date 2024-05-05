«Пошалили» — в Кузбассе подростки камнями разбили фотографии на могилах погибших бойцов СВО

Александр Ляшенко

Пока судить публично на огромные сроки не станут,до ублюдков это не дойдёт,они ваши статьи не читают,да и вы "блохеры" заняты не воспитанием .а монетизацией,вот и они монетизировали свои возможности через интернет.а был открытый суд на всю страну и поТВ, про этих ублюдков и огромные им сроки не менее 25 лет,ситуация в корне бы поменялась, не заглядывая сюда,они про суды, от сотоварищей и родителей услышали бы