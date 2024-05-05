Детки бывают разные. Есть те, кто хорошо учится, участвует во всевозможных олимпиадах по математике, литературе или еще по каким-либо школьным предметам.
«Пошалили» — в Кузбассе подростки камнями разбили фотографии на могилах погибших бойцов СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Это твари так могут поступить
Ответить
10 час.
Александр Ляшенко
Пока судить публично на огромные сроки не станут,до ублюдков это не дойдёт,они ваши статьи не читают,да и вы "блохеры" заняты не воспитанием .а монетизацией,вот и они монетизировали свои возможности через интернет.а был открытый суд на всю страну и поТВ, про этих ублюдков и огромные им сроки не менее 25 лет,ситуация в корне бы поменялась, не заглядывая сюда,они про суды, от сотоварищей и родителей услышали бы
Ответить
6 час.
Свежие комментарии