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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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«Пошалили» — в Кузбассе подростки камнями разбили фотографии на могилах погибших бойцов СВО

«Пошалили» — в Кузбассе подростки камнями разбили фотографии на могилах погибших бойцов СВО

Детки бывают разные. Есть те, кто хорошо учится, участвует во всевозможных олимпиадах по математике, литературе или еще по каким-либо школьным предметам.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Это твари так могут поступить
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10 час.
Александр Ляшенко
Пока судить публично на огромные сроки не станут,до ублюдков это не дойдёт,они ваши статьи не читают,да и вы &quot;блохеры&quot; заняты не воспитанием .а монетизацией,вот и они монетизировали свои возможности через интернет.а был открытый суд на всю страну и поТВ, про этих ублюдков и огромные им сроки не менее 25 лет,ситуация в корне бы поменялась, не заглядывая сюда,они про суды, от сотоварищей и родителей услышали бы
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6 час.

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