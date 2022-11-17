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Златан о победе «Милана» в Серии А: «Почему нет? Мы всегда верим»

Златан Ибрагимович верит в победу «Милана» в чемпионате Италии. – Верит ли «Милан» в победу в Серии А? Что думаете о матче с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов? – А почему бы и нет? Мы всегда верим.

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