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Петербургский дневник

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В Петербурге откроются два новых ресторана московской сети

В Петербурге откроются два новых ресторана московской сети

Они будут называться Folk и Anchovy’s Club Столичная компания Folk Team, которая владеет ресторанами Folk, Amber, ENO Bistro, Anchovy's Club и Padron в столице, намерена открыть два кафе в Петербурге, пишут «Ведомости».

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