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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бензема – журналисту, не включившему его в топ-20 форвардов в истории: «Для тебя уже слишком поздно, иди спать, завтра тебе рано вставать »

38-летний нападающий Карим Бензема отреагировал на мнение французского журналиста о своем месте среди лучших форвардов.

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