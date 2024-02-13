Депутат Госдумы заявил, что Киркорова не простят за вечеринку после поездки в ДНР

И хоть сама поездка не вызывает у него негативных чувств, ответственности за проступки с артиста она не снимает, считает Шолохов Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов считает, что жители страны не станут лучше относиться к певцу Филиппу Киркорову после его поездки в ДНР.