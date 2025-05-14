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Петербургский дневник

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Гражданам России не требуется новая регистрация внутри региона

Гражданам России не требуется новая регистрация внутри региона

Об этом сообщило Главное управление по вопросам миграции МВД РФ Граждане России, которые переезжают в населенный пункт в пределах своего региона, могут не проходить процедуру регистрации по новому адресу.

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