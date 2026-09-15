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В России вырос спрос на «безутильные» иномарки из 90-х: что везут и сколько это стоит

В России вырос спрос на «безутильные» иномарки из 90-х: что везут и сколько это стоит

В 2026 году в России заметно вырос интерес к иномаркам, чей возраст превышает 30 лет. Участники рынка «параллельного» импорта рассказали Autonews.

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