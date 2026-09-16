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Газета.ру

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Врио губернатора Шуваев: один человек погиб и четверо ранены из-за атак ВСУ

Врио губернатора Шуваев: один человек погиб и четверо ранены из-за атак ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в «Максе», что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки в регионе один человек погиб и еще четверо получили ранения.

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