Диетолог Гусева: диеты могут стать причиной депрессии

Люди, которые хотят похудеть к лету и резко садятся на диету, могут столкнуться с депрессией. Об этом в ходе паблик-тока "Здоровая стройность и эволюция красоты" заявила диетолог центра медицинской профилактики Наталья Гусева, передает ЕАН.
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