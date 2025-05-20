Диетолог Гусева: диеты могут стать причиной депрессии

Люди, которые хотят похудеть к лету и резко садятся на диету, могут столкнуться с депрессией. Об этом в ходе паблик-тока "Здоровая стройность и эволюция красоты" заявила диетолог центра медицинской профилактики Наталья Гусева, передает ЕАН.