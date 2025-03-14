Ульянов назвал постановкой разговоры об отправке миротворцев на Украину

Глава постпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, что все утверждения властей держав Европы по поводу намерений отправить миротворческий контингент на украинскую территорию являются обычным фарсом.
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