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Ульянов назвал постановкой разговоры об отправке миротворцев на Украину

Ульянов назвал постановкой разговоры об отправке миротворцев на Украину

Глава постпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, что все утверждения властей держав Европы по поводу намерений отправить миротворческий контингент на украинскую территорию являются обычным фарсом.

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