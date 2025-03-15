17-летняя теннисистка Андреева отреагировала на победу над полькой Швентек

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над второй ракеткой мира полькой Игой Швентек в полуфинале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе призналась, что ей пришлось тяжело в матче.
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