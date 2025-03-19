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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл о перспективах Лоусона: «В «Ред Булл» не склонны ободрять и утешать своих гонщиков»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Лиам Лоусон может потерять свое место в «Ред Булл» до конца сезона, если не улучшит свои результаты и выступления.

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