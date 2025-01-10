Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

Верховный суд Соединённых Штатов отклонил ходатайство избранного президента страны Дональда Трампа в переносе даты оглашения приговора по уголовному делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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