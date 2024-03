Использовали мыло вместо смазки: Boeing провалил 33 проверки качества

Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images Американская авиастроительная компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которые последовали после инцидента с отвалившейся в полете частью фюзеляжа самолета Alaska Airlines, пишет The New York Times.