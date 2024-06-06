30 человек пострадали при столкновении двух трамваев на Логовом шоссе

Перед столкновением трамваев два человека выпали из салона под колеса автомобилей.В Кемерове рано утром произошло ДТП: два человека выпали из трамвая и попали под колеса автомобилей, а потом этот трамвай врезался в другой.
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