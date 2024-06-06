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Царьград

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30 человек пострадали при столкновении двух трамваев на Логовом шоссе

30 человек пострадали при столкновении двух трамваев на Логовом шоссе

Перед столкновением трамваев два человека выпали из салона под колеса автомобилей.В Кемерове рано утром произошло ДТП: два человека выпали из трамвая и попали под колеса автомобилей, а потом этот трамвай врезался в другой.

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