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День фонда «Подари жизнь» пройдет на Усачевском рынке 25 июля

День фонда «Подари жизнь» пройдет на Усачевском рынке 25 июля

25 июля Усачевский рынок станет площадкой Дня фонда «Подари жизнь» — большого городского праздника, который объединит музыку, гастрономию, благотворительность и людей, уже много лет поддерживающих детей с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

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