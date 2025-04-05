История с наркошопом, QR-код которого уместился на рекламном плакате с фейковым концертом рэпера Канье Уэста, завершается.
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История с наркошопом, QR-код которого уместился на рекламном плакате с фейковым концертом рэпера Канье Уэста, завершается.