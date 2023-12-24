Экстренная госпитализация детей в Крыму: СК возбудит дело

Из-за ситуации с детьми из лагеря в Евпатории дано поручение о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее сообщалось, что девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были попали в Евпаторийскую городскую больницу Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии