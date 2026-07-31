🚃 Трамваи по маршруту №1 в Евпатории временно следуют только до остановки «Мойнаки» Администрация города.
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🚃 Трамваи по маршруту №1 в Евпатории временно следуют только до остановки «Мойнаки» Администрация города.