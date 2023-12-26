Собянин: С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, ч то в период новогодних праздников, а именно с 1 по 8 января 2024 года парковки в столице будут бесплатными.
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