В Новосибирске мигрант пытался изнасиловать соседскую 12-летнюю девочку

Выходец из Средней Азии затащил школьницу в квартиру на территории Заельцовского района.В Новосибирске в отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" после нападения на 12-летнюю девочку на территории Заельцовского района.
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