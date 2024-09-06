В Новосибирске мигрант пытался изнасиловать соседскую 12-летнюю девочку

Выходец из Средней Азии затащил школьницу в квартиру на территории Заельцовского района.В Новосибирске в отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" после нападения на 12-летнюю девочку на территории Заельцовского района.