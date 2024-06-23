Как встретить Духов день – 2024: смысл, традиции и поверья праздника

Православные верующие вслед за Троицей отмечают День Святого Духа. Что это за праздник, какие события церковь вспоминает в этот день, как принято отмечать Духов день и какую молитву нужно прочитать, – в материале «ФедералПресс».
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