Dell представила ультрабук XPS 13 с Intel Core Ultra, 32 Гб ОЗУ и 4 Тб SSD всего за 1400 долларов

Компания Dell представила свой новый флагманский ультрабук XPS 13, сочетающий в себе высокую производительность, впечатляющий дисплей и невероятное время автономной работы, предлагая все это по привлекательной цене.
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