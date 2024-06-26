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В Чите ввели режим повышенной готовности по причине угрозы наводнений

В Чите ввели режим повышенной готовности по причине угрозы наводнений

По данным синоптиков в ближайшее время в забайкальской столице стоит ждать паводок.Сегодня, 26 июня, власти Читы ввели режим повышенной готовности к наводнению.

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