Охота на бизнесменов и банкира. За что судят экс-капитана ФСБ?

Страна и люди

Верховный суд оставил без изменений приговор экс-капитану ФСБ, обвиняемому в убийствеСК РФ Верховный суд оставил в силе приговор бывшему капитану ФСБ Борису Чукаеву, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийства.