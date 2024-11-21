Охота на бизнесменов и банкира. За что судят экс-капитана ФСБ?

Верховный суд оставил без изменений приговор экс-капитану ФСБ, обвиняемому в убийствеСК РФ Верховный суд оставил в силе приговор бывшему капитану ФСБ Борису Чукаеву, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийства.
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