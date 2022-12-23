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«Месси из каждого утюга, а юбилей Озерова наше ТВ практически не заметило. Ищет легкие пути, причем на госденьги». Кожевников об освещении спорта

Александр Кожевников недоволен освещением спорта на российском телевидении.  – Меня огорчил Кубок Первого канала и поражение нашей сборной, хорошо, что регулярный чемпионат КХЛ быстро возобновился и отвлек нас от неудач.

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