Марочко: четыре оператора дронов ВСУ уничтожены у Синьковки

Российские военные ликвидировали четырех операторов дронов ВСУ на купянском направлении. Как рассказал военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пункт управления БПЛА украинские боевики организовали под сгоревшим танком.
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