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Военное обозрение

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ВС РФ за минувшие сутки значительно продвинулись на Купянском направлении, используя фактор проблем ВСУ со снабжением на восточном берегу Оскола

ВС РФ за минувшие сутки значительно продвинулись на Купянском направлении, используя фактор проблем ВСУ со снабжением на восточном берегу Оскола

Подразделения российской армии продвинулись на Купянско-Лиманском направлении, освободив около семи квадратных километров территории.

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