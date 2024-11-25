Карелия присоединилась к международной акции «16 дней против насилия в отношении женщин»

Сегодня, 25 ноября, акция стартовала. Датой начала кампании является Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября), а окончанием – Международный день прав человека (10 декабря).
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