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Старт ЧМ по хоккею, медали «Сочи», расизм в российском волейболе, санкции против Кабаевой, Овечкин вылетел и другие новости утра

Старт ЧМ по хоккею, медали «Сочи», расизм в российском волейболе, санкции против Кабаевой, Овечкин вылетел и другие новости утра

Доброе утро! Врываемся в выходные вместе с нашим дайджестом главных новостей  ☀️ 1. Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Флориде» (3:4 ОТ) и вылетел из плей-офф (2-4 в первом раунде).

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