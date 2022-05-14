Старт ЧМ по хоккею, медали «Сочи», расизм в российском волейболе, санкции против Кабаевой, Овечкин вылетел и другие новости утра

Не только о футболе

Доброе утро! Врываемся в выходные вместе с нашим дайджестом главных новостей ☀️ 1. Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Флориде» (3:4 ОТ) и вылетел из плей-офф (2-4 в первом раунде).