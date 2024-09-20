«Намибия и Россия — как сестры»: гостья из Намибии поделилась впечатлениями от Евразийского женского форума

Виктория Мбаво Каума в нашем городе впервые Заместитель председателя Национального совета Парламента Республики Намибия Виктория Мбаво Каума впервые оказалась и на Евразийском женском форуме, и в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии