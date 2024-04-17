Мэр Красноярска назвал две причины роста цен на жилье

За последние полгода в Красноярске не выдано ни одного нового разрешения на жилищное строительство. Видя такую ситуацию, застройщики, получившие разрешения ранее, продают свои объекты по завышенной стоимости.
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