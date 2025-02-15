Дагестанского чиновника разыскивают по подозрению в стрельбе по людям

Инцидент со стрельбой по четырем жителям Махачкалы происходил при участии исполняющего обязанности директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулата Магомедова, который объявлен в розыск, 16 февраля сообщили в пресс-службе МВД Республики Дагестан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии