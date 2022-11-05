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Сексолог рассказала, какими способами девушка может вернуть интерес мужчины

Сексолог рассказала, какими способами девушка может вернуть интерес мужчины

Многие пары сталкиваются с тем, что один или оба партнера теряют интерес к своей половинке. О том, как девушке вернуть интерес мужчины, во Всемирный день мужчин рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.

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