Сексолог рассказала, какими способами девушка может вернуть интерес мужчины

Многие пары сталкиваются с тем, что один или оба партнера теряют интерес к своей половинке. О том, как девушке вернуть интерес мужчины, во Всемирный день мужчин рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.