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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Струс дебютировал за «Кливленд» – 27 очков, 12 подборов и 7 трехочковых

Макс Струс дебютировал за «Кливленд» – 27 очков, 12 подборов и 7 трехочковых

Атакующий защитник Макс Струс провел свой первый матч за «Кливленд» – «Кавс» в гостях обыграли «Нетс» (114:113).

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