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Спорт Уик-Энд

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Убрать Семака невозможно, потому что «Зенит» ни за что не выпадет из тройки. Это очень классная команда и очень большого уровня игроки - Гурцкая

Убрать Семака невозможно, потому что «Зенит» ни за что не выпадет из тройки. Это очень классная команда и очень большого уровня игроки - Гурцкая

«Семак еще на один год продлил себе абонемент неприкосновенности прошлогодним чемпионством, - поделился футбольный агент Тимур Гурцкая, рассуждая о критике «»Зенита» после поражения от «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ (0:2).

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