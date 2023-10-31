Свечников сделал передачу в матче с «Филадельфией», набрав 1-е очко в сезоне

Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией» (3:2). Форвард «Каролины» набрал 1-е (0+1) очко в текущем чемпионате НХЛ, отличившись во второй игре после травмы, из-за которой он пропустил старт сезона.