#Cводка на утро 22 февраля 2025 года ▪ Из Ростовской области сообщают об отражении ночной атаки БПЛА противника в Каменске.
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#Cводка на утро 22 февраля 2025 года ▪ Из Ростовской области сообщают об отражении ночной атаки БПЛА противника в Каменске.
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