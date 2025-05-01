Клубы Роналду и Месси синхронно «вылетели» из своих Лиг чемпионов

Американский клуб «Интер Майами», в котором играет аргентинский форвард Лионель Месси, и саудовская команда «Аль-Наср», где выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, в течение суток синхронно закончили выступление в Лигах чемпионов своих конфедераций, проиграв на одной и той же стадии полуфинала.
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