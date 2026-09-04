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Газета «Культура»

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В Московской филармонии открылся 105-й сезон

В Московской филармонии открылся 105-й сезон

Московская филармония открыла 105-й сезон концертом, посвященным 135-летию Сергея Прокофьева. В Зале Чайковского Денис Мацуев и Госоркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского исполнили Третий фортепианный концерт и Пятую симфонию композитора.

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