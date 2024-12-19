❗️Нефтебаза в Новошахтинске Ростовской области подверглась атаке БПЛА противника. Часть беспилотников была сбита системой ПВО, что видно на кадрах, часть достигла цели.
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❗️Нефтебаза в Новошахтинске Ростовской области подверглась атаке БПЛА противника. Часть беспилотников была сбита системой ПВО, что видно на кадрах, часть достигла цели.
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