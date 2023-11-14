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Царьград

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Врач перечислила самые опасные способы лечения гриппа: никогда так не делайте

Врач перечислила самые опасные способы лечения гриппа: никогда так не делайте

В сезон гриппа и простуды главное не навредить своему здоровью. Врач рассказала, какое лечение может быть опасным Как правило, люди при первом проявлении симптомов гриппа обращаются за помощью к врачу, но есть и те, кто занимается самолечением.

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