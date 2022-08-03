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Reuters: Пентагон назвал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS ложью

Reuters: Пентагон назвал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS ложью

В Пентагоне назвали заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ложью.

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